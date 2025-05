Completati i lavori al parco

Completati i lavori di recupero del parco storico di Villa Spada di Treia. Grazie alle opere finanziate dal Pnrr Parchi e giardini storici, la comunità si riappropria di un luogo di straordinaria bellezza. Il progetto, dell’importo di 2 milioni e 400mila euro, ha interessato non solo la messa in sicurezza e il ripristino dei percorsi pedonali, ma anche la cura del patrimonio arboreo, il restauro degli elementi architettonici, la riapertura di visuali panoramiche e la valorizzazione della biodiversità. Sentieri, alberature, visuali sono stati riportati alla loro integrità originaria, con un progetto di illuminazione studiato appositamente. "Il parco di Villa Spada è un tesoro. Questo risultato ci riempie d’orgoglio – afferma il sindaco, Franco Capponi – perché non si tratta solo del recupero di uno spazio verde, ma della restituzione di un pezzo fondamentale della nostra identità".