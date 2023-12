Completati i lavori in biblioteca: "Ritroviamo un pezzo di bellezza"

Presentati ieri i lavori di completamento del restauro di alcuni locali nella Mozzi Borgetti. Grazie al progetto "MurAperte" inserito nel programma di Rigenerazione Urbana e finanziato con i fondi del Pnc, tre stanze della biblioteca sono state finalmente riportate alla vita. "Si tratta di un restauro incluso nell’ambito di una più generale volontà di conservazione del centro storico – spiega Andrea Marchiori, assessore ai Lavori Pubblici –. Il risultato raggiunto permette di restituire ai cittadini un pezzetto di bellezza e fruibilità quotidiana. Le difficoltà non sono mai poche, ma con un grande lavoro di coscienza abbiamo investito correttamente i fondi a disposizione, rispettando le tempistiche e non perdendo un centesimo".

"I lavori sono stati svolti nel massimo rispetto dei fruitori della biblioteca – continua Katuscia Cassetta, assessore alla Cultura –, senza precludere l’apertura degli spazi al pubblico. Le risorse non erano ingenti ma sono state spese in maniera efficace, concorrendo a un’opera che giova al nostro importantissimo fondo bibliotecario. Per la città questo è un luogo di riferimento". Interventi mirati che si inseriscono in un più ampio progetto di mantenimento degli edifici storici fondamentali per l’identità cittadina, come spiega il vescovo Nazzareno Marconi. "Si è cercato prima di tutto di riqualificare gli spazi – dice – ma c’è ancora tanto da lavorare. Partendo dal recupero della chiesa di San Giovanni, abbiamo sistemato il chiostro interno in collegamento con la biblioteca, rinobilitando entrambe le parti. Quest’operazione riapre un pezzo di città al flusso turistico, ampliando la percorribilità del centro e rianimando una possibilità d’incontro". "Ho seguito questi lavori così come quelli precedenti per San Giovanni – afferma l’architetto Michele Schiavoni –. Con l’aiuto dell’ingegnere Tristano Luchetti abbiamo inizialmente effettuato dei rilievi su cui basare l’organizzazione degli interventi, tutti di matrice conservativa per non stravolgere l’impianto storico. Dal consolidamento delle volte in muratura si è passati al ripristino degli affreschi ottocenteschi, poi alla sostituzione degli infissi: abbiamo ridato vita a qualcosa che in fondo c’è sempre stato". "La cultura non procede per compartimenti stagni – dichiara il vicesindaco Francesca D’Alessandro – ed essenziale è stata la sinergia tra Comune e Curia. Recuperare questi pertugi spesso sconosciuti dà la possibilità di vivere pienamente la città". "La rigenerazione di questi spazi consente un rinnovamento virtuoso, favorevole alla catalogazione e alla scoperta di libri – ricorda Massimo Faggiano, archivista della biblioteca –: riporteremo alla luce dei classici latini e greci messi da parte per anni".