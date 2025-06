Completati i lavori post sisma. Riapre lo storico Circolo cittadino

È senz’altro, e non solo per Cingoli, un evento importante l’attesa riapertura del Circolo cittadino, in calendario per sabato alle 17, quando avrà inizio la cerimonia dell’inaugurazione dei locali sottoposti a una completa ristrutturazione dopo la chiusura causata dai danni sismici subìti dallo stabile situato nel centro storico, in corso Garibaldi.

"L’eseguita ristrutturazione effettuata dalla impresa Mondo Edil – ha spiegato Samuele Tittarelli (nella foto a destra con Roberto Bacchetta suo vice e la consigliera Gabriela Lampa) presidente della storica istituzione cingolana in attività fin verso la fine dell’Ottocento – coincide con la volontà della dirigenza che intende valorizzare ulteriormente il circolo, proponendo agevolazioni, incrementando il numero dei soci e favorendo l’adesione dei giovani".

È di un milione e 300mila euro l’importo delle opere che hanno propiziato la riattivazione del complesso (durante l’estate, solitamente si svolgono manifestazioni anche nel giardino che correda l’ampia disponibilità di sale da biliardo, lettura, dell’ampio bar e del salone per intrattenimenti) rigenerato con i fondi stanziati per i risanamenti dal terremoto.

"Per la storia di Cingoli, la riapertura del Circolo cittadino – ha rilevato Tittarelli – costituisce un nuovo capitolo che intendiamo celebrare insieme alla comunità". L’incontro in programma prevede, dopo gli interventi di autorità e dirigenti, un momento conviviale per il festoso brindisi inaugurale.

Gianfilippo Centanni