Completati i lavori. Riapre San Domenico

È arrivato il tanto atteso giorno della riapertura di San Domenico in piazza Leopardi, dopo anni di restauro e interventi di consolidamento antisismico.

I lavori sono terminati proprio in questi giorni e la Curia si appresta a riaprire al culto l’antica chiesa di fondazione romanica, costruita in città dopo l’arrivo dei padri domenicani nel 1272. Domani, alle 17.30 dalla chiesa di Sant’Agostino partirà la processione per le vie della città per celebrare la festa della Beata Vergine del Rosario, più conosciuta tra i recanatesi come "Madonna della Vittoria" perché celebra la flotta cristiana che sconfisse nel 1571 quella turca nelle acque di Lepanto, battaglia a cui parteciparono anche i recanatesi.

All’arrivo in piazza Leopardi, alle 18, ci saranno la benedizione del portale e la conseguente apertura della chiesa dove il vescovo Nazzareno Marconi celebrerà la messa. Alla cerimonia è prevista anche la partecipazione in via ufficiale dell’amministrazione comunale, consiglieri di maggioranza e di minoranza nonché naturalmente il sindaco Emanuele Pepa con la sua giunta.

Come si ricorderà la chiesa nel 2015, dopo diversi mesi di lavori che avevano interessato in particolare la copertura, il rifacimento delle vetrate e la tinteggiatura della navata, era stata riaperta al culto. Ma appena un anno dopo quegli interventi, nel 2016, a causa del terremoto, in seguito al sopralluogo dei tecnici della Curia la chiesa venne chiusa di nuovo e la celebrazione delle funzioni religiose trasferita nelle chiese di Sant’Anna e di Sant’Agostino. Allora, a preoccupare erano stati il distacco di una porzione della colonna del portale di Giuliano da Majano, già precedentemente stuccata, e le lesioni sulle volte delle quattro colonne ai lati dell’altare.

Nel luglio di un anno fa era stato avviato il cantiere dei lavori da parte della Curia vescovile, grazie ai fondi stanziati appositamente dalla Conferenza episcopale italiana.

Per meglio organizzare la festa, il comandante della polizia municipale, al fine di garantire la sicurezza e il regolare svolgimento degli eventi in programma, ha istituito il divieto di sosta dalle 15.30 alle 20 in piazzale Giordani (davanti alla chiesa di Sant’Agostino) e in via Battisti, tratto compreso tra via Porta San Domenico e via Emanuela Loi, con riserva degli spazi per gli invitati all’appuntamento religioso. Inoltre dalle 7 di mattina sino alle 21, in piazza Leopardi e in corso Persiani è ugualmente istituito il divieto di sosta con la rimozione per tutti i veicoli, con esclusione dei mezzi degli ambulanti che partecipano al mercatino "L’Antico a Recanati".

Antonio Tubaldi