Completati i lavori sulla ciclabile. In sella per ammirare il territorio

Terminati i lavori di verifica e controllo dell’impianto di illuminazione della pista ciclabile che collega il Ponte del diavolo al lago delle Grazie, a Tolentino. La pista è in funzione da oggi. "L’amministrazione comunale continua a promuovere un nuovo modello di mobilità sostenibile e ad avviare un ampio progetto di cicloturismo con l’intento di attrarre turisti, italiani e stranieri, favorendo uno stile di vita salutare grazie alla pratica sportiva – spiega l’amministrazione Sclavi –. Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale che connette la città alla zona di rilevanza turistico-ambientale-paesaggistica del lago delle Grazie e all’area naturalistica e storica del castello della Rancia, luoghi che si trovano in una posizione diametralmente opposta lungo il tracciato di entrata e uscita dal territorio comunale".

Il percorso si estende in direzione ovest-est su un totale di 13 chilometri e comprende tratt già esistenti e tratti di nuova realizzazione per circa 6 chilometri. Il progetto è suddiviso in due lotti. Il primo relativo alla zona ovest prevede la realizzazione di un tratto di ciclabile ai Pianibianchi, ed è stato completato. Il secondo relativo alla zona est prevede tracciati di collegamento alla pista esistente partendo da via Pertini fino al castello della Rancia; è prevista la creazione di un ponte ciclopedonale in contrada Rotondo per l’attraversamento del fosso. I lavori di questo lotto sono in fase di esecuzione.

"Si tratta di un progetto ambizioso – spiega il sindaco Mauro Sclavi –. Dove non siamo riusciti a intervenire, useremo i fondi della Via Lauretana. Ora il tratto dal Ponte del diavolo fino alle Grazie è fruibile con tutta l’illuminazione, i cui test di funzionamento si sono conclusi nelle ultime ore".