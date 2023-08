Completato il restauro delle ante di Porta Pia Venerdì saranno rimontate: limitazioni al traffico

Saranno rimontate venerdì pomeriggio a Cingoli le due poderose ante di Porta Pia, divelte dai cardini e tolte il 22 aprile per essere sottoposte a un completo restauro realizzato da operatori specializzati. Per la prima volta nella loro lunga storia, le due ante in pregiato legno di rovere, ciascuna alta una quindicina di metri e pesante 30 quintali, sono state smontate: nel 2004 erano state rigenerate con l’esecuzione d’un procedimento attuato in loco. Quindi l’attuale giunta municipale ha deciso di farlo compiere radicalmente. Dopo essere stata compiuta con una laboriosa gradualità e utilizzando mezzi meccanici, la ristrutturazione del doppio infisso è stata trasferita per essere eseguita e nel laboratorio della restauratrice Maria Luisa Omeletti Tronelli. Le due ante sono asservite alla monumentale Porta Pia, ovvero Piana, costruita nel 1835 su progetto dell’architetto settempedano Ireneo Aleandri, e intitolata al Papa cingolano Pio VIII Castiglioni. Per lo svolgimento dei lavori, la polizia municipale ha emanato un’ordinanza inerente a obblighi, divieti, limitazioni alla viabilità dalle 14 alle 18 e comunque fino al termine del procedimento. Con preavvisi nel centro storico da cui le vie confluiscono verso Porta Pia, è prescritto il divieto alla circolazione di veicoli e pedoni lungo la via Luigi Ferri, con prosecuzione a Piazza XX Settembre fino all’intersezione per il Viale della Carità.

Gianfilippo Centanni