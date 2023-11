Comportamenti utili all’integrazione: corso per insegnanti

Grande partecipazione per la prima lezione del corso Aba (Analisi applicata del comportamento ed inclusione in tutti i contesti di vita) organizzato dalla cooperativa sociale Pars con il patrocinio del comune di Corridonia e in collaborazione con l’associazione "Omphalos", che ha preso il via l’altro ieri nel salone del centro giovanile "Pippo per gli amici". Dopo i saluti del vicesindaco, oltre che assessore ai servizi sociali, Nelia Calvigioni, e della presidente Pars, Nicoletta Capriotti, la docente Annalisa Bellesi ha indicato obiettivi e strategie che favoriscano la costruzione di comportamenti utili e funzionali all’integrazione di ogni singola persona. Questi appuntamenti, infatti, si rivolgono in particolare ad insegnanti di ruolo e di sostegno dell’istituto comprensivo "Manzoni-Lanzi" e dell’Ipsia Corridoni e agli assistenti scolastici, domiciliari e educatori Pars impegnati con la disabilità. L’intero corso avrà una durata di 20 ore e sarà centrato su come applicare le strategie Aba alla didattica, ma anche in contesti educativi come casa, sport o famiglia. Ogni incontro sarà tenuto da pedagogiste, psicologi e psicoterapeuti, massimi esperti del settore, tra cui Annalisa Bellesi, Laura Batocco, Salvatore Vita. Le prossime puntate sono programmate per il 4 dicembre, il 10 gennaio e 15 gennaio (tutti dalle ore 16.30 alle 20), il 24 gennaio (dalle 16 alle 20), per finire il 29 gennaio (dalle 17 alle 19).

d. p.