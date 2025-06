Compra i ricambi online e perde 1.400 euro

Paga 1.400 euro per comprare cerchi in lega e pneumatici online, ma l’annuncio è solo una truffa. I carabinieri di Fiastra, coordinati dal maresciallo Giorgia Melillo, comandante della stazione, hanno denunciato alla procura tre uomini – uno straniero 40enne della provincia di Milano e due italiani di 41 e 47 anni residenti nelle province di Firenze e Lucca – con l’accusa di aver raggirato una 48enne di Ussita.

Lo scorso marzo la malcapitata si è imbattuta in un annuncio su internet di quattro cerchi in lega comprensivi di pneumatici che avrebbe voluto acquistare per la sua auto. Dopo aver preso contatti e accordi con il sedicente venditore, la donna ha versato su carte Postepay e Paywave la somma di 1.398 euro, senza però mai ricevere né i cerchi né gli pneumatici. Dopo alcuni tentativi di venirne a capo, la 48enne ha ben presto capito che era caduta in tranello. L’immediata denuncia, sporta alla stazione locale, ha permesso ai militari di avviare le indagini telematiche e bancarie e giungere all’identificazione dei truffatori, due dei quali sono risultati essere gli intestatari delle carte utilizzate per il raggiro ai danni della 48enne.

Purtroppo il fenomeno delle truffe nelle forme più svariate continua a mietere vittime. Per questo continua la campagna di prevenzione portata avanti dal comando provinciale di Macerata, con iniziative e incontri di sensibilizzazione nei luoghi di aggregazione.

Lucia Gentili