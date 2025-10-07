Yoox, l'unione fa la forza

Andrea Bonzi
Macerata
CronacaCompra le gomme online. Truffato da una 52enne
7 ott 2025
CHIARA MARINELLI
Cronaca
Compra le gomme online. Truffato da una 52enne

Un operaio di Treia aveva pagato 400 euro, ma la merce non era mai arrivata. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di individuare la responsabile.

I carabinieri hanno svolto le indagini sulla truffa online

Un operaio interessato all’acquisto di pneumatici finisce vittima di una truffa online. Ma dopo la sua segnalazione, è stata denunciata una donna.

I fatti sono avvenuti a Treia. Un operaio della zona era interessato all’acquisto di un treno di gomme. Così, aveva fatto qualche ricerca online e su una nota piattaforma di e-commerce specializzata negli pneumatici aveva trovato una proposta che sembrava fare al caso suo. Allettato dal prezzo, aveva risposto all’annuncio e quindi aveva effettuato due distinti bonifici bancari, per un importo complessivo di 400 euro, cioè la somma concordata per comprare le gomme.

Le operazioni erano state eseguite attraverso uno sportello automatico delle Poste Italiane, ma, una volta effettuati i versamenti, il venditore era diventato irreperibile e la merce non era mai stata recapitata all’operaio. Così il treiese non ha potuto fare altro che rivolgersi alla caserma dei carabinieri, segnalando l’accaduto.

Le indagini, condotte dai militari, hanno permesso di accertare che l’iban destinatario dei bonifici risultava associato a una carta Postepay Evolution intestata ed effettivamente usata da una donna: una 52enne residente nella provincia di Roma, che a quel punto è stata ritenuta la responsabile del reato di truffa. Così la 52enne è stata denunciata.

L’attività rientra nell’ambito della costante azione di contrasto alle truffe online condotta dai carabinieri, con l’obiettivo di tutelare i cittadini da raggiri e frodi sempre più diffuse sulle piattaforme digitali di compravendita.

