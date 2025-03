Compravendite ed eredità, parola al notaio

Dalle eredità agli imprevisti nella compravendita degli immobili. Sono i temi al centro dell’incontro con il notaio Giuseppe Belogi, in programma martedì alle 17 nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti. Organizzato dalla sezione di Macerata dell’Associazione nazionale della polizia di Stato (Anps), con il patrocinio del Comune, l’evento toccherà due temi sempre attuali visti nell’ottica della sicurezza pubblica: "Salvaguardare l’armonia tra gli eredi e tutelare il proprio futuro: donazione, testamento o altro" e "Gli imprevisti negli atti di compravendita di immobili".

Secondo Giorgio Iacobone, ex questore e presidente di Anps, "gli argomenti, pur essendo prettamente di diritto privato, hanno troppo spesso conseguenze sulla sicurezza, perché fonte di dissidi che possono sfociare in atti di violenza e di turbamento delle relazioni, specie per i lunghi tempi del processo civile. Per questo motivo il convegno sarà introdotto dall’assessore alla Sicurezza, Paolo Renna, cui seguiranno i saluti delle autorità.

Riportando la sua esperienza, il notaio Belogi offrirà suggerimenti per prevenire situazioni conflittuali tra gli eredi e tutelare allo stesso tempo il futuro dei proprietari dei beni, anche considerando che i miglioramenti nell’aspettativa di vita impongono previsioni di spese non calcolabili con sufficiente attendibilità. Come il primo, anche il secondo tema può essere fonte di conflittualità specie nel caso in cui, dopo aver definiti il bene e il corrispettivo, ci si trovi davanti a certificazioni mancanti o non corrispondenti allo stato dei luoghi, quindi a dichiarazioni non del tutto veritiere.

Sarà dato ampio spazio al pubblico – conclude Iacobone (foto), che modererà l’incontro – per domande e richieste di chiarimenti".