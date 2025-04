Comunali, l’ipotesi di una lista civica con Lattanzi e Savi

Alle elezioni comunali manca ancora un anno, ma in città sono iniziate da tempo le manovre in vista della sfida da cui uscirà il nuovo sindaco di Macerata. In attesa di capire se Sandro Parcaroli sarà o meno della partita, è sul fronte del centrosinistra che si registrano i primi movimenti. Oltre al "gruppo dei volenterosi" animato da Flavio Corradini (ex rettore dell’Università di Camerino) e Gianluca Puliti (ex dirigente del Comune, attualmente segretario dei pensionati della Cisl), ora potrebbero rispuntare anche due vecchie conoscenze della politica cittadina. Gli ultimi rumors, infatti, segnalano un certo attivismo sul fronte sinistro dello schieramento, con Michele Lattanzi e Alessandro Savi che sarebbero al lavoro per costruire una nuova lista civica, che dovrebbe far parte del "campo largo" maceratese che sfiderà il centrodestra. Entrambi con un passato da assessori (il primo in Comune con Giorgio Meschini, il secondo in Provincia con Giulio Silenzi) e da consiglieri comunali, Lattanzi e Savi sono iscritti al Partito comunista italiano di Mauro Alboresi, ma per le comunali l’intenzione sarebbe di dare vita a una formazione civica di sinistra, aperta a esponenti non politici o partitici. Del gruppo farebbero parte – tra gli altri – anche l’ex consigliere comunale Luciano Borgiani, l’anestesista Mauro Proietti Pannunzi e Leonardo Marconi. L’obiettivo sarebbe di creare una lista che faccia parte della coalizione di centrosinistra. Il tutto, ovviamente, è in una fase embrionale, anche perché la partita delle comunali entrerà nel vivo solo dopo le regionali di settembre. Ma intanto qualcosa comincia a muoversi.