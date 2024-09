Comune, 206mila euro di premi ai dipendenti

Oltre 200mila euro di premi per i dipendenti del Comune. Il dirigente del servizio Welfare, cultura e risorse umane, Simone Ciattaglia, infatti, ha firmato in questi giorni la determina che liquida al personale dipendente (esclusi i dirigenti) il premio complessivo di 206.853 euro per la performance individuale (per l’anno 2023) ai sensi di quanto stabilito dal contratto decentrato in vigore per il personale del Comune di Macerata. "Visto il contratto integrativo decentrato 2023/2025 stipulato il 21 dicembre 2023 relativamente alle modalità di distribuzione delle somme relative alla performance individuale, sulla base delle valutazioni dei rispettivi responsabili di servizio – si legge nella determina –, visto il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance per il personale del Comune di Macerata e viste le schede di valutazione del rendimento individuale per l’anno 2023, il premio erogato al personale dipendente per la performance individuale relativa all’anno 2023 ammonta a complessivi 206.853,64 euro". Il fondo complessivo a disposizione, le cui risorse sono state stanziate nel bilacio di previsione 2024-2026, sarà diviso tra i singoli dipendenti sulla base delle schede predisposte dai dirigenti competenti dei diversi settori che hanno valutato il lavoro svolto e il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’ente.