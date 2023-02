Comune a giudizio per una buca

A causa di una buca sull’asfalto è caduto a terra facendosi davvero male, e per questo ha deciso di procedere legalmente nei confronti del Comune di Porto Recanati, chiedendo il risarcimento dei danni. La vicenda risale al febbraio del 2019, quando un uomo stava camminando lungo via dei Cementieri, ma è poi cascato rovinosamente per via di una buca presente sulla strada, riportando delle brutte lesioni alla spalla sinistra e all’omero. Perciò, tramite il proprio avvocato si è rivolto al tribunale civile di Macerata. Così, lo scorso 15 novembre, il Comune ha ricevuto l’atto di citazione in giudizio che è stato prontamente comunicato alla compagnia Società reale mutua di assicurazioni, con la quale l’ente aveva stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile. Adesso il Comune si costituirà in giudizio, affidando le pratiche al legale individuato dalla compagnia Società reale mutua di assicurazioni.