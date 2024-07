Comune aperto anche il sabato: c’è il sindaco

Primi segnali di cambiamento a Recanati con la nuova giunta Pepa. Uno dei temi martellanti in campagna elettorale era quello di aprire il sabato gli uffici comunali, almeno i servizi fondamentali. In accordo con i dipendenti, le organizzazioni sindacali e il segretario comunale, il sindaco garantirà sin dal prossimo sabato l’apertura al pubblico, dalle 10 a mezzogiorno, degli uffici della polizia municipale e la sua presenza a palazzo nello stesso orario per ricevere il pubblico.

È in via di definizione l’apertura anche di altri servizi, dall’anagrafe all’ufficio tecnico, tributi e servizi sociali. "Mi sono incontrato nei giorni scorsi con tutto il personale – sottolinea Pepa – e ho trovato tante figure giovani e ben motivate, frutto del massiccio turnover di questi ultimi anni con il pensionamento di molti dipendenti. Sono stati tutti molto collaborativi e per questo li ringrazio".

Nella nomina della giunta il sindaco non si è mosso con in mano il manuale Cencelli sulla base dei soli risultati elettorali, ma ha voluto nella squadra la presenza di tre assessori con esperienza amministrativa, nelle persone di Roberto Bartomeoli, Sabrina Bertini e Maurizio Paoletti, e di due giovani, Ettore Pelati ed Emanuela Pergolesi. La delega ai rapporti con i quartieri e partecipazione dei cittadini, a cui il nuovo sindaco tiene in particolare, è stata affidata a Paoletti oltre ad altre importanti responsabilità.

Rivoluzione anche in seno alla maggioranza in consiglio comunale con le dimissioni da consigliere anche di Simone Marconi (Costituente Popolare – UdC) e di Alfredo Mancinelli della lista civica "in Comune", che andranno a ricoprire incarichi nelle diverse partecipate del Comune. Al loro posto in consiglio entrano altre due nuovi consiglieri, e cioè Romano Frenquelli per la lista "in Comune" e Dario Ragni per Costituente Popolare – UdC.

"Anche se Forza Italia non è riuscita a nominare alcun consigliere – ha affermato Pepa –, penso che sia giusto premiare anche Enrico Fabraccio, che tanto si è impegnato in campagna elettorale, con una nomina anche per lui in una partecipata". Per la prossima settimana sarà convocato il nuovo consiglio comunale (probabilmente sabato 13): nella seduta, oltre alla presentazione della nuova giunta, si procederà alla composizione delle commissioni e come promesso in campagna elettorale una presidenza sarà affidata all’opposizione. Un componente della stessa sarà nominato anche nel nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Ircer. Asterio Tubaldi