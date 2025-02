"Comune assente al funerale, offesa a Brillarelli"

Ha colpito, in modo negativo, l’assenza degli amministratori comunali al funerale della musicologa e ricercatrice Livia Brillarelli.

"Ho partecipato al funerale solenne della professoressa Brillarelli – attacca Flavio Rogani (nella foto), politico di vecchia data, ex presidente di Gas Marca, poeta e scrittore –, allietato dalla calorosa partecipazione di molte persone che l’hanno conosciuta ed amata. Purtroppo sono rimasto sorpreso, dispiaciuto e quasi offeso dalla totale assenza di una rappresentanza istituzionale del Comune di Civitanova". Il suo è un intervento molto duro: l’assenza del Comune è bollata come un insulto al buon senso e incapacità del governo cittadino di interpretare i sentimenti popolari. Assenza su tutti i fronti, sottolinea poi, neanche un comunicato a esprimere riconoscenza e vicinanza a una studiosa che ha dato tanto alla città. "Cara Livia – aggiunge Rogani – ti chiedo scusa a nome di tutti i civitanovesi che ti hanno conosciuto e apprezzato. Da parte del Comune, avresti meritato ben altri onori e riconoscimenti. Vorrei che tutti sapessero quello che hai fatto come insegnante, ricercatrice, editorialista e soggetto promotore in città di tante iniziative culturali di elevato spessore. Il tuo nome sarà sempre legato alla biblioteca Zavatti, alla fabbrica di Adriano Cecchetti, alla dimensione internazionale del maestro di danza Enrico Cecchetti, al soprano Francisca Solari e alla villa Conti, al Centro studi e ad altro. Grazie, Livia. Grazie per tutto".

Anche Giulio Silenzi stigmatizza l’assenza delle istituzioni cittadine al funerale "di una delle figure che hanno più inciso nella cultura della città. Nessuna presenza al funerale, perfino nessun post dell’attivissimo, sui social, Fabrizio Ciarapica. È rimasto in silenzio lei, signor sindaco, che ricopre peraltro pure il ruolo di assessore alla cultura, in silenzio i suoi assessori. Nemmeno l’ondata di affetto e rispetto mostrati dai civitanovesi seguita alla notizia della morte hanno spinto il sindaco a battere un colpo. Livia Brillarelli ha dato molto alla sua Civitanova, come amata insegnante e con il costante impegno per la valorizzazione del grande ballerino e coreografo Enrico Cecchetti, culminata con la donazione alla biblioteca Zavatti del Fondo Cecchetti, che ne raccoglie lettere e manoscritti originali. Un patrimonio enorme, di valore internazionale, studiosi stranieri arrivano a Civitanova per consultarlo. Brillarelli è stata una donna di cultura che ha contribuito a fondare il Centro studi città di Civitanova, promotrice di ricerche storiche e di convegni. Eppure il sindaco non ha ritenuto di doverla ricordare o di dover partecipare al funerale. Non è ammissibile".