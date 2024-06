Comune, assessori ai ferri corti. Iommi boccia i lavori in zona giardini. Marchiori: "Li ha votati anche lui"

"Dal senso del luogo ad un luogo privo di senso". Con queste parole in un post Facebook l’assessore all’urbanistica Silvano Iommi critica la nuova Terrazza dei popoli, vicino ai giardini Diaz, ristrutturata di recente. Non è la prima volta che all’interno della giunta Parcaroli ci sono scintille tra assessori. Ma questa volta avviene tutto in pubblico, sui social. "Commento l’esito estetico delle rifiniture, il colore della mattonatura e dell’intonaco. Con mattoni e le aiuole il luogo era molto più gradevole, la mia è una valutazione estetica – precisa l’assessore all’urbanistica –. Il mio "non ci sto", nel post social, è una questione ambientale, simbolica e d’uso della superficie che prima era uno sgambatoio per cani e ora è un grande lastricato. Complessivamente per me non è un luogo visivamente gradevole, ora. La vecchia terrazza era stata progettata peraltro da uno dei migliori progettisti locali degli anni ‘70, il professor Lambertucci, che era professore di architettura a La Sapienza di Roma". I lavori all’area, su cui si affaccia il belvedere Puccinotti, erano stati resi urgenti dal fatto che la pioggia si infiltrava nel parcheggio sottostante. "Bisognava riparare un danno, era fondamentale. È sul come ricostruire poi che mi interrogo, la mia era una riflessione culturale, su un luogo certamente difficile ma che mi sembra ora sia peggiorato rispetto a come era in passato", spiega Iommi. D’altro canto, l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Marchiori, replica al collega: "Il progetto esecutivo per il rifacimento della Terrazza è stato votato anche da lui. La piazza in sé non è stata modificata, è stata resa impermeabile la superficie. È stato poi abbattuto il muro a ridosso dell’anfiteatro, così da rendere la zona più sicura, che ora è senza balordi, bivacchi e spacciatori. È stata fatta una pulizia generale, con i muri ripuliti dalle imbrattature; i lavori sulla nuova illuminazione e sulla videosorveglianza devono ancora essere terminati, così come le insegne. Non capisco cosa intenda Iommi con le sue parole – spiega Marchiori –. Le balaustre sono le stesse di tutto il piazzale, anche dal lato del parcheggio dei bus. Rendono coerente tutta l’area; non è stato fatto nulla che abbia modificato radicalmente l’aspetto estetico della zona. Il progetto esecutivo è stato approvato da tutti, anche dallo stesso Iommi, che ora lo critica".