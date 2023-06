"Comune, avete sbagliato obiettivo su Rovazzani"

"Avete, come sempre, sbagliato obiettivo". Così Porto Recanati 21-26 interviene in merito alla vicenda di pochi giorni fa, quando il gruppo di maggioranza "Civico Progetto Comune" aveva affermato che l’autore del blog, "Pensando al futuro", sarebbe il consigliere di minoranza Alessandro Rovazzani, il quale sulle nostre colonne aveva già ribadito la sua posizione. "Se era questo il problema che li teneva svegli la notte e faceva fumare gli ingranaggi del loro cervello, ebbene ci dispiace deludervi ma non è Alessandro Rovazzani – scrive in una nota Porto Recanati 21-26 –. Il nostro consigliere Rovazzani ha solamente condiviso su una chat privata di una lista politica delle foto, alcune delle quali sono state riprese e pubblicate da un candidato della lista ed altresì titolare della pagina Facebook ‘Pensando al Futuro’. Peraltro cosa c’era da scoprire? lo sanno tutti a Porto Recanati chi gestisce la pagina di ‘Pensando al futuro’, e l’autore non ne ha mai fatto mistero. Chissà se ora è Rovazzani che deve attendersi pubbliche scuse da ‘Progetto Civico Comune’ che nell’intento di attaccarlo ha preso l’ennesima grande e grave cantonata della sua breve esperienza politica visto che tutti sindaco, assessori e consiglieri di maggioranza sanno benissimo chi sia il titolare del blog".