Comune "bike friendly" Mobilità sostenibile, arriva la bandiera gialla

Per il terzo anno consecutivo, Porto Recanati ha ricevuto la bandiera gialla come Comune "bike friendly". Il riconoscimento è stato assegnato lunedì, quando si è svolta la sesta edizione di "Fiab ComuniCiclabili", per la consegna delle bandiere gialle della ciclabilità italiana 2023. Tale riconoscimento valuta l’impegno nel promuovere la mobilità sostenibile e, in questi anni, ha coinvolto quasi 180 comuni italiani. Lieto per il premio è dall’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti, che ha ricordato come Porto Recanati sia in procinto di implementare la propria rete ciclabile con ulteriori progetti, tra cui la ciclovia del Musone. "Siamo certi – dice l’assessore Riccetti – che questo tipo di mobilità possa fungere da stimolo a un turismo di cicloamatori e amanti della natura. La settimana prossima, incontreremo un professionista del settore che ci presenterà la prima bozza di stesura del nuovo piano urbanistico ‘Bici Plan’ e avrà la funzione di sviluppare ulteriori percorsi ciclistici in sicurezza. La bozza sarà poi portata all’attenzione della cittadinanza e del mondo dell’associazionismo. Non per ultimo – continua Riccetti – come amministrazione siamo stati in grado di aggiudicarci un bando regionale che prevede l’acquisizione di tre autobus a pedali (bicibus) e verranno utilizzati in progetti di inclusione in ambito sportivo. Vogliamo acquisire nei prossimi anni la terza bike friendly che la Fiab assegna annualmente (Porto Recanati per ora ha il riconoscimento di 2 bike friendly)".