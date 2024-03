Comune e associazioni progettano il futuro

C’era grande fermento ieri mattina nella sala delle conferenze stampa, a Palazzo Europa, nella sede provvisoria degli uffici comunali di Tolentino. Si sono ritrovati tanti dei sostenitori del "Patto per un’Amministrazione condivisa" sottoscritto da un gran numero di realtà civiche e associative locali. Motivo? Presentare il progetto alla città assieme al sindaco Mauro Sclavi. Di cosa si tratta? È un accordo strategico, promosso dalle reti civiche "Tolentino Città per la fraternità" e "Fabrica City" per creare un sistema di co-governance permanente in grado di dare risposte e creare sviluppo. Parliamo, quindi, di un’innovazione in campo amministrativo che, sperimentata a Bologna, vede già l’adesione di oltre 200 città italiane.

"Questa del Patto per un’Amministrazione condivisa è una piccola rivoluzione culturale che interessa tutta la comunità tolentinate – è stato sottolineato dai promotori – per arrivare a programmare e progettare tutti insieme, per dare risposte concrete a una città che è stata colpita prima del sisma e poi dalla pandemia. Si vuole raggiungere un livello di decisione che trovi tutta la cittadinanza coesa e unita in maniera fraterna per ottenere un modello di governance trasparente, orizzontale e sussidiario. Inoltre è importante attivare un ascolto a più livelli e soprattutto intergenerazionale per coinvolgere anche quelli che saranno i cittadini di domani". Ma in che modo tutto ciò? "La partecipazione – hanno rimarcato il sindaco e gli altri interlocutori – sarà stimolata attraverso focus group tematici a invito, assemblee pubbliche, laboratori di quartiere e grazie a uno spazio digitale nel sito del Comune per raccogliere in forma scritta le proposte emerse.

All’incontro di presentazione, oltre al sindaco, il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Massi, l’assessore Elena Lucaroni e Stefano Servili per l’Ufficio di staff, nonché i referenti del Comitato di attivazione del "Patto", Silvio Minnetti, Carla Passacantando e Silvano Ronconi; quindi Fabio Corradini per le associazioni sociali e socio-sanitarie del territorio; Isabella Piatti per quelle sportive, Edoardo Cantarini per le realtà culturali; Giuseppe Losito per i Carabinieri in congedo, il settore della sicurezza e della protezione civile; Cinzia Feliziani come referente di associazioni giovanili, scuola e famiglia; Fabiola Cavarischia per l’ambiente; Marco Taddei per i Comitati di quartiere ed Ewa Madrak come esponente territoriale per l’immigrazione.

Mauro Grespini