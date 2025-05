Comune e Civitanovese, nessuna convenzione per l’uso del Polisportivo

"Ancora nessuna convenzione tra Comune e Civitanovese che regoli la gestione del Polisportivo". Lo denuncia Francesco Micucci, capogruppo del Pd che, per capire la situazione documentale, ha fatto un accesso agli atti e presentato una interrogazione consiliare. "Ho potuto constatare che a oggi non risulta ancora sottoscritta dalle parti e la firma avrebbe dovuto essere messa il primo ottobre del 2021". Con quattro anni di ritardo sulla scadenza l’esponente dei Dem chiede "come mai non si sia ancora provveduto, visto che sindaco e presidente della società rossoblù si sono visti spesso, perfino sotto il Comune di Civitanova nel maggio del 2022, per festeggiare l’elezione bis di Ciarapica". Di fatto la convezione non è stata ancora sottoscritta. "Come è stato possibile andare avanti senza?" insiste Micucci che poi entra nel merito delle vicende sportive attuali: "Oggi che la Civitanovese è in crisi, molti vorrebbero un avvicendamento alla presidenza dopo la retrocessione, il sindaco si fa promotore di un eventuale passaggio di proprietà, e intanto c’è da capire chi siano questi paventati acquirenti". Ma per l’esponente dell’opposizione "non è credibile un sindaco che non è stato in grado neanche di sottoscrivere e far sottoscrivere un atto pubblico doveroso per il proseguimento dell’accordo tra le parti. Per questo ho presentato una interrogazione scritta, nella speranza che Ciarapica possa offrire qualche chiarimento a tutti su questi dubbi emergenti".