Comune e Cosmari, adeguamento congiunto per il Centro del riuso

La giunta di Tolentino ha deciso di procedere all’attivazione di un accordo con il Cosmari per la predisposizione del progetto per l’adeguamento del Centro del riuso comunale e del centro di raccolta collegato. E ha ritenuto opportuno coinvolgere il Cosmari quale soggetto incaricato del servizio gestione integrata dei rifiuti dell’Ato 3 di Macerata. Nel 2020 la Regione, per l’adeguamento dell’esistente centro del riuso ("ricicleria") di Tolentino, stanziava un contributo di 100mila euro. Il Comune provvederà, con successivo atto, all’approvazione del progetto e alla valutazione dell’eventuale differenza economica dal contributo regionale fino alla copertura del costo complessivo. Il Cosmari ha già provveduto a un’ipotesi progettuale.