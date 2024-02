Comune e geometri verso la transizione ecologica

Il Collegio Geometri di Macerata sostiene il Premio "Ambasciatore della transizione ecologica".

Nei giorni scorsi l’incontro tra il Comune di Civitanova, rappresentato dall’architetto Lorenzo Picchietti dell’Ufficio Urbanistica, la presidente del Collegio Paola Passeri insieme al consigliere Giuseppe Tamburini ed un centinaio geometri in presenza e collegati online. "Parlare di transizione ecologica non è mai abbastanza e tutti noi ci dobbiamo impegnare per raggiungere questo obiettivo cruciale per le giovani generazioni", è il commento di Passeri.

Nel corso dell’incontro è stato anche illustrato il bando che in primis si propone di dare la giusta visibilità a iniziative efficaci, innovative e creative, realizzate sul territorio di Civitanova, che siano volte a promuovere una transizione giusta verso un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici.

"Abbiamo preso l’impegno di conferire un riconoscimento ogni anno alle istituzioni che si distinguono per le iniziative volte a diffondere

il messaggio sempre più importante della transizione ecologica e che contribuiscono in maniera concreta ed in misura considerevole a promuovere lo sviluppo sostenibile di Civitanova – ha detto l’assessore alla Transizione Ecologica, Roberta Belletti –. Un percorso che la città di Civitanova ha già avviato da tempo e le tante bandiere e certificazioni ottenute ne sono una testimonianza tangibile: la Bandiera Blu, unita a quella Verde delle scuole, alla Bandiera Gialla per le ciclabili e a quella Lilla dell’inclusività, insieme a tanti provvedimenti".

c. m.