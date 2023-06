Comune e le Pro Loco fanno squadra: "Così tutto sarà in simbiosi"

È stato siglato l’accordo di programma tra l’amministrazione comunale e le due Pro Loco di Civitanova. "Con questo documento abbiamo voluto regolare i rapporti tra il Comune e le due associazioni della città – dichiara il sindaco Fabrizio Ciarapica – in modo tale che, per quanto concerne l’organizzazione delle iniziative, tutto sia concordato e istituzionalizzato. L’amministrazione, già agli inizi dell’anno, conoscerà tutte le attività ed entrambi gli enti avranno la possibilità di lavorare al meglio". L’accordo, di durata annuale, prevede lo stanziamento di un fondo di 26mila euro, di cui venti saranno destinati alla Pro Loco della città Alta e seimila a Civitanova Porto. "Queste cifre sono state stabilite in base alle attività svolte negli anni precedenti – sottolinea l’assessore al Turismo Manola Gironacci – ma, il nostro obiettivo, è quello di arrivare allo stesso stanziamento per entrambe. Vogliamo tutelare il lavoro delle due associazioni che rappresentano il braccio destro dell’amministrazione e stileremo il programma di tutte le iniziative per il prossimo anno". "Siamo soddisfatti di questo risultato – commenta Aldo Foresi, presidente della Pro Loco di Civitanova Alta – che ci consentirà di programmare le varie attività con le giuste tempistiche conoscendo i fondi a nostra disposizione". "Siamo una realtà nuova – conclude Franco Pistilli, neo presidente della Pro Loco di Civitanova Porto come annunciato sulle noste colonne – che crescerà nei prossimi anni e ringrazio l’amministrazione per questa opportunità".

Barbara Palombi