Comune e Ordine degli avvocati di Macerata. Stipulato un protocollo sulle pari opportunità

Tra l’ordine degli avvocati di Macerata e il Comune di Civitanova stipulato un protocollo di intesa sul tema delle pari opportunità. Si tratta di un servizio che vuole offrire alle donne che vivono situazioni difficili in famiglia, disagio lavorativo, personale sociale, una prima consulenza legale gratuita e anche l’accesso a tutte le informazioni finalizzate alla conoscenza della legislazione in tema di pari opportunità. Pure in passato l’Ordine degli avvocati di Macerata si era reso disponibile alla collaborazione e ora è stata ufficializzata la partnership che consiste nella partecipazione alle iniziative promosse e a garantire la presenza, allo sportello ‘informadonna’ di Civitanova, di legali che sono iscritti all’Ordine e che hanno dato la disponibilità anche alla presenza aa incontri e iniziative promossi dal Comune per sensibilizzare e approfondire le tematiche riguardanti il rispetto dei diritti delle donne in ogni ambito. Il protocollo è stato firmato dal sindaco Ciarapica e dal presidente dell’ordine degli avvocati di Macerata, Marco Cecconi.