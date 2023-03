Comune e Pro Loco guardano al turismo: studiata la pubblicità

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro, nel municipio di Potenza Picena, tra l’amministrazione comunale e le associazioni locali per fare il punto in vista della stagione turistica. Erano presenti il sindaco Noemi Tartabini, gli assessori Tommaso Ruffini e Paolo Scocco, il consigliere Michele Galluzzo, i presidenti delle Pro Loco (Giuseppe Castagna e Francesca Ceci), quelli delle due associazioni dei commercianti (Samuele Grappini e Emanuela Principi) e il referente dell’associazione Bed&Breakfast, Lorenzo Cipriani. Nel corso dell’incontro è stato illustrato il nuovo materiale promozionale, in fase di realizzazione, in collaborazione con la Riviera del Conero, che andrà a supportare i principali canali di comunicazione digitale e le attività dei due info point comunali. Il calendario degli appuntamenti, da giugno a settembre, verrà illustrato con un’iniziativa pubblica già nelle prossime settimane. Inoltre, è stata anche confermata la presenza di Potenza Picena, con un proprio stand, all’interno della fiera di Tipicità, a Fermo, in programma da sabato a lunedì.