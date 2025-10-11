Comune ed Erap, il punto su Borgo Rancia e le case in via Proietti

La questione abitativa a Tolentino al centro dell’incontro tra il sindaco Mauro Sclavi e il nuovo presidente Erap Marche Sergio Cinelli e il suo staff. L’avvocato Cinelli si è insediato ad agosto, dopo le dimissioni di Saturnino Di Ruscio. "Tra gli argomenti trattati – spiega l’amministrazione comunale – si è concordato il passaggio all’Erap della gestione degli appartamenti di Borgo Rancia e il conseguente accollo delle manutenzioni ordinarie; la proprietà rimane del Comune, che si occuperà delle manutenzioni straordinarie. Per i sei alloggi per terremotati, gli oneri resteranno al Comune e saranno rimborsati dalla Protezione civile". È stato fatto anche il punto sui 48 appartamenti di via Proiett, di proprietà dell’Erap, ancora da demolire. Secondo le previsioni dell’ex presidente Di Ruscio, l’abbattimento sarebbe dovuto iniziare a settembre. E invece oggi non si conoscono ancora i tempi di avvio dei lavori. "Abbiamo affrontato in maniera costruttiva il problema: il primo passo sarà il trasferimento della gestione del progetto da Erap Marche a Erap Macerata – ha detto Sclavi – in modo da snellire l’iter. Erap si è resa disponibile a ragionare su alcune proposte dell’amministrazione".