Comune, il sindaco rimuove il geometra Re

di Giorgio Giannaccini

In questo primissimo scorcio di 2023, è già tempo di conferme e anche di una bocciatura all’interno del Comune di Porto Recanati. Dopo le indiscrezioni raccolte settimane fa dal Carlino, il sindaco Andrea Michelini ha alla fine rimosso, tramite un decreto, il geometra Daniele Re dall’incarico di responsabile del quinto settore (Lavori pubblici, Ambiente e Patrimonio). Il suo sostituto, l’ingegnere Roberto Defelici, proveniente dal Comune di Monte San Giusto, è ormai operativo da giovedì. Ma tale decisione va in controtendenza rispetto al resto degli uffici comunali, dove tutti gli altri dirigenti sono stati in realtà confermati, come sancito dai decreti sottoscritti dal primo cittadino portorecanatese. A capo del primo settore (Affari generali e istituzionali, Servizi scolastici e Suap) ci sarà ancora il vicesegretario comunale Rachele Fermani, idem il secondo settore (Servizi alla persona, Turismo, Cultura e Sport) che continuerà a essere diretto da Emanuela Di Giacomo. Al terzo settore (Politiche Finanziarie e del Personale) confermata Simonetta Bianchini, al quarto settore (Urbanistica, Edilizia pubblica e privata, Demanio) l’architetto Patrizia Iualè, al sesto settore (Polizia locale) il commissario capo Sirio Vignoni, al settimo settore (Servizi demografici e Urp) Catiuscia Gasparroni. Tutti questi incarichi, partiti ufficialmente domenica scorsa, avranno valenza fino al 31 dicembre 2023, e ovviamente potranno essere prorogati ogni anno. Per adesso, il sindaco Michelini non ha lasciato dichiarazioni sul perché c’è stato il cambio ai vertici del quinto settore, ma tale ipotesi era nell’aria da diverso tempo. D’altronde, tra l’attuale assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Riccetti e il geometra Re c’era stato in passato più di qualche attrito. Anni fa, fu la giunta guidata dall’allora sindaco Sabrina Montali (nella quale Riccetti era vicesindaco, sempre con delega ai Lavori pubblici e all’Urbanistica) a togliere l’incarico di funzionario dell’ufficio tecnico a Re. Tuttavia lui era stato reintegrato nel suo ruolo, appena pochi mesi dopo, su decisione del commissario prefettizio Mauro Passerotti, arrivato a Porto Recanati per via della caduta del sindaco Montali. Ma la storia, a distanza di anni, si è nuovamente ripetuta.