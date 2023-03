Comune in cerca di sponsor per la Festa dell’Europa Domande entro il 10 aprile

Il Comune cerca sponsor per la "Festa dell’Europa 2023" in programma dal 9 al 13 maggio e intende acquisire offerte di sponsorizzazione finanziarie eo tecniche da parte di soggetti interessati a promuovere la propria ragione sociale o la propria immagine aziendale associandoli al finanziamento delle iniziative che verranno realizzate nel corso dell’iniziativa. Possono presentare domanda enti pubblici o privati, imprese, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi e istituzioni in genere, in qualunque forma istituiti. Le sponsorizzazioni possono essere finanziarie, di natura tecnica sotto forma di forniture di beni, servizi, organizzazione di iniziative. Domande entro il 10 aprile. Info: [email protected]