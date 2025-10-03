Comune, la maggioranza si ritrova. Arriva il disco verde al bilancio

Via libera del consiglio comunale al bilancio consolidato del 2024, dopo il nulla di fatto di martedì, quando era venuto meno il numero legale. Le tensioni in maggioranza, dopo le elezioni regionali, nei giorni scorsi non erano mancate: il leghista Aldo Alessandrini aveva attaccato l’amministrazione e in particolare proprio l’assessore al bilancio Oriana Piccioni, appartenente al suo stesso partito.

Il bilancio consolidato 2024 è stato approvato con 18 voti favorevoli, quattro astenuti e quattro contrari. "Possiamo affermare l’ottimo risultato e il buon livello di amministrazione del Gruppo Amministrazione Pubblica che fa capo al Comune di Macerata – ha commentato Piccioni –. L’anno 2024 chiude con un avanzo di amministrazione pari a un risultato economico complessivo del GAP ante imposte di 2.820.968,52 euro che al netto delle imposte raggiunge la cifra di 1.644.805,53 euro. La parte più significativa del bilancio è rappresentata dagli investimenti fatti in questi anni".

Durante il consiglio è stata approvata anche una variazione di bilancio di 1.744.709 euro per l’utilizzo di fondi regionali e l’impiego di ulteriore spesa sociale pari a 377mila euro. "La variazione ha acconsentito a tutte le richieste fatte dai responsabili dei vari servizi pervenute sino alla data odierna – ha spiegato l’assessore Piccioni –, per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie, il verde e la segnaletica risultano impegnate adeguate cifre per i lavori già programmati e, alla data odierna, ulteriori risorse da impegnare per complessivi 60mila euro. Nel caso queste risorse non fossero sufficienti per i lavori da effettuare sarà cura degli uffici provvedere a richiedere altre risorse".