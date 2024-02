Comune, Perroni segretario: "Punterò sulla digitalizzazione"

Benedetto Perroni è da il nuovo segretario generale del Comune di Civitanova. Ieri mattina, il sindaco Fabrizio Ciarapica, dopo la nomina, ha inviato la comunicazione di presa di servizio al Ministero dell’Interno e all’Albo regionale dei Segretari. Perroni lascia la sede di titolarità del Comune di Tolentino, mentre manterrà l’incarico al Comune di Morrovalle. Il sindaco ha voluto dare il benvenuto al nuovo segretario nella Sala della Giunta, invitando alla presentazione ufficiale gli assessori, i dirigenti e i funzionari responsabili dei servizi comunali. "Iniziamo oggi un nuovo percorso amministrativo avvalendoci della professionalità del dottor Perroni – ha detto Ciarapica, nel suo saluto a nome di tutta l’Amministrazione comunale – che nonostante la giovane età vanta una lunga esperienza. Sono sicuro saprà presto conquistare stima e fiducia anche nella nostra realtà, a Civitanova trova un clima favorevole, collaborativo e un terreno fertile per lavorare bene, insieme alla parte politica e al personale. Il nostro obiettivo rimane quello di operare per una crescita della città e sempre verso maggiori traguardi". Nato a Macerata nel 1971, dopo la maturità conseguita al Liceo Ginnasio Leopardi, ha proseguito gli studi all’Università Bocconi di Milano dove si è laureato in Economia Aziendale con specializzazione in Economia delle Amministrazioni Pubbliche. Ringrazio tutti per l’accoglienza – ha detto Perroni – sono certo che formeremo un gruppo coeso. Lavorerò per trovare sempre un punto di incontro e non di divisione. Il mio approccio è creare un clima sereno, di risonanza sia professionale sia emotiva, in modo da affrontare nel migliore dei modi tutte le sfide che si presenteranno, sperando di fare bene. Punterò molto sulla digitalizzazione e sull’innovazione dei servizi, ma senza trascurare l’importanza del fattore umano a cui tengo molto. Mi auguro di poter raggiungere insieme a voi tutti gli obiettivi che l’Amministrazione si è prefissata".