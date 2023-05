Comune sempre più sostenibile Sistemati gli impianti fotovoltaici

Tornano di nuovo in funzione gli impianti fotovoltaici installati in diversi edifici comunali, che da tempo necessitavano di un intervento di sostituzione per garantire l’efficienza del sistema e il buon andamento del complesso pubblico.

Il Comune infatti già da inizio anno aveva dato il via a un’opera di censimento, volta a verificare l’effettivo funzionamento degli impianti, individuando in primis i pannelli presenti al palazzetto dello sport di via Enrico Mattei dove, a seguito di una verifica, erano emerse delle criticità in merito all’inverter, quello esistente risultava rotto.

Sono così partiti i lavori di ripristino, ma non si è trattato di un caso isolato per quanto concerne opere di tale natura, considerando che l’azione dell’amministrazione comunale, nell’ottica di un virtuoso percorso di efficientamento energetico, non si è limitata alle sole strutture sportive.

"Dopo mesi o addirittura, in un caso, anni, sono tornati finalmente in funzione tre impianti fotovoltaici che forniscono energia ad alcuni edifici pubblici – ha annunciato il primo cittadino Giuliana Giampaoli –. Parliamo in particolare dell’istituto professionale Ipsia, del palazzetto dello sport in via Mattei e della scuola dell’infanzia Crocifisso". Il sindaco ha poi illustrato come si sono concretizzati gli step che hanno portato alla riattivazione.

"Gli interventi hanno incluso l’installazione di sistemi di controllo da remoto che consentono di monitorare funzionamento, rendimento ed eventuali guasti in tempo reale. Un risparmio consistente sui costi per l’energia delle strutture, sia per l’ente sia per i gestori, dato l’andamento dei prezzi di quest’ultimi mesi – ha chiosato Giampaoli –. Una scelta di sostenibilità ambientale ed economica e una necessità di buona gestione del bene pubblico".

