Comune, si amplia il parco mezzi

Si arricchisce il parco mezzi dell’Area tecnica del Comune di Recanati. Con una spesa di 100mila euro, finanziata attraverso l’accensione di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti, si è deciso di acquistare, come usato garantito, un autocarro con gru e cassone, una mini pala cingolata e un escavatore cingolato.

Attraverso una trattativa diretta sul Mepa l’accordo è stato raggiunto con la ditta recanatese Savoretti Saverio & Principi Adriana che già hanno svolto, per conto dell’Amministrazione, diversi lavori o servizi di manutenzione. Per l’autocarro con gru e cassone la spesa è stata concordata in 38.964 euro mentre per la mini pala cingolata rispondente alle caratteristiche e dotato degli allestimenti previsti in progetto l’importo lordo è di 30.500 euro.

Stesso importo, infine, sarà pagato dall’Amministrazione alla ditta recanatese per la fornitura dell’escavatore cingolato.