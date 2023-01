Comune, venti cause in un anno per le buche

di Lorena Cellini

Buche sulle strade e sui marciapiedi, nel 2022 una ventina i casi in cui il Comune si è costituito in giudizio, o è ricorso in appello, per cause intentate da chi è caduto per colpa dell’asfalto dissestato, è dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale e si è poi rivolto ad un legale per chiedere i danni all’amministrazione comunale. L’assunto di chi denuncia è che l’ente pubblico, responsabile della manutenzione di strade e marciapiedi, non abbia vigilato abbastanza creando quindi condizioni di pericolo che hanno propiziato brutti capitomboli, lesioni e ricoveri al pronto soccorso. Da gennaio a dicembre per 19 volte la giunta ha discusso uno di questi casi. La somma dei risarcimenti richiesti ammonta a 415.000 euro, importi che però vengono sempre ridimensionati dal tribunale che ad esempio, in un caso, a fronte di 43.000 euro richiesti ha stabilito che il Comune dovesse risarcirne soltanto 11.000, motivo per cui il ristoro è stato rifiutato e si andrà in appello per riformare la sentenza. Le costituzioni in giudizio deliberate riguardano infortuni che si sono verificati negli ultimi cinque anni. Tra i più singolari quello capitato, nel luglio del 2017, a una signora che si è trafitta un piede con un chiodo arrugginito mentre percorreva un vialetto del cimitero di Civitanova Alta. Il giudice ha respinto la richiesta di risarcimento, di 3.400 euro, e lei è ricorsa in appello. C’è, tra le vittime degli incidenti, chi è caduto perché sbilanciato da una buca mentre pedalava, chi è inciampato su mattonelle sconnesse del marciapiede o è ruzzolato a terra dopo essere incappato in una buca dell’asfalto. Tante le ragioni che spingono i cittadini a denunciare il Comune e chiedere maxi risarcimenti, come quello da 66.000 euro avanzato da un uomo che nel giugno 2017, in sella alla bici, pedalava lungo viale Villa Eugenia ed è caduto per colpa di una buca. Il Comune si costituisce sempre in giudizio e, affiancato dal legale della compagnia di assicurazioni che fornisce assistenza all’ente pubblico, in aula cerca di dimostrare che non c’è stata incuria nella manutenzione e che quindi nulla deve sborsare. A queste cause si aggiungono quelle che riguardano i guasti alle auto – la rottura di pneumatici o delle sospensioni – provocati dalle buche sull’asfalto ma le fatture dei carrozzieri e dei gommisti sono molto molto inferiori al conto presentato da chi finisce al pronto soccorso.