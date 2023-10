Comune, via libera al bilancio. Utile di 1,5 milioni per l’Apm

Approvato durante lo scorso consiglio comunale il bilancio consolidato 2022. Con delibera di giunta è stato approvato l’elenco delle società e degli enti rientranti nel Gruppo amministrazione pubblica. "Anche quest’anno possiamo affermare l’ottima performance del Gruppo – ha commentato l’assessore al Bilancio, Oriana Piccioni –. Nell’analisi dei dati dobbiamo fare delle opportune premesse che contestualizzano i risultati e confermano la continuità di una gestione di amministrazione di buon livello. L’anno 2022 è stato caratterizzato da diversi fatti che hanno avuto notevole influenza sull’andamento economico e sociale nazionale e internazionale e che hanno avuto ricadute sul Comune e sul Gruppo a esso legato. Difficoltà che la nostra comunità ha dovuto affrontare". Il Comune ha chiuso l’esercizio 2022 con avanzo di oltre 1.451.484 euro, che consente di affrontare i lavori di somma urgenza che sono derivati dall’alluvione di giugno. "Con il consolidato, tale risultato è stato assorbito dagli utili del Gruppo amministrazione pubblica che chiude con un utile economico di 769.744 euro – ha concluso l’assessore –. Sul fronte dei risultati delle società partecipate segnaliamo l’ottimo risultato ottenuto da Apm che chiude con 1.543.707 euro di utile ante-imposte nonostante le difficoltà del comparto trasporti che nel 2022 non aveva ricevuto ristori per i maggiori costi relativi al caro carburanti e all’aumento straordinario e non previsto dell’energia elettrica".