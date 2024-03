Comuni uniti per il progetto "Sky bus". Domeniche in montagna Sei comuni della provincia di Macerata offrono un servizio di trasporto gratuito per raggiungere le località montane di Pintura di Bolognola e Santa Maria Maddalena nelle domeniche di marzo. Il progetto "Sky bus" prevede partenze da Urbisaglia e diverse attività per i partecipanti. Prenotazioni tramite l'ufficio segreteria del Comune di Loro Piceno.