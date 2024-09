"Comunicare bene le nuove regole"

In accordo con le nuove regole sulla condotta nelle scuole superiori, Gaia Acquaticci, studentessa del quinto superiore scientifico. "Le nuove norme di comportamento per gli istituti superiori mirano a creare un ambiente scolastico migliore - dice -, più rispettoso e inclusivo promuovendo valori come la responsabilità delle proprie azioni e favorendo un dialogo rispettoso con i docenti". Gaia però rimarca l’importanza del coinvolgimento dei ragazzi: "È essenziale che le regole vengano comunicate in modo chiaro e che gli studenti siano coinvolti nel processo di miglioramento affinché possano comprendere l’importanza delle norme e partecipare attivamente alla loro attuazione".