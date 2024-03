Comunicare nella lingua dei segni

Sabato, alle 15.30, nella sede Lo Stabile – Palazzina sTa – di via Panfilo, al via "Corpi visivi", il laboratorio sulla comunicazione fatta attraverso la lingua dei segni organizzato dallo Sperimentale Teatro A. Il laboratorio tenuto da Chiara Borsella, educatrice teatrale e interprete Lis (lingua dei segni italiana) e Maria Evangelista, presidente Ente nazionale sordi sezione di Macerata, propone a bambini e adulti una lettura di brevi fiabe e racconti narrati in italiano e Lis, animata con la voce, il movimento e le immagini. Si partirà dal testo scritto per arrivare alla conoscenza di varie forme comunicative non verbali, tra cui quella in lingua dei segni, con l’obiettivo di sensibilizzare adulti e bambini alla conoscenza della sordità e alle potenzialità che possono nascere dal contatto e dall’incontro con l’altro, nel suo essere unico e sempre diverso. In particolare, la Lis permetterà di scoprire un’altra lingua – quella dei segni- dove ogni parola può essere veicolata nello spazio attraverso la gestualità, imparando ad usare, ascoltare e leggere i significati visivi del corpo. Inoltre, la Lis sarà utilizzata anche come strumento di inclusione e di espressione per una comunicazione accessibile. Il laboratorio costerà 10 euro, sarà gratuito per i soci e per i ragazzi fino a 13 anni se accompagnati.