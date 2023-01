Comunicazione per le aziende Incontri formativi targati Cna

Incontri formativi gratuiti sulla comunicazione aziendale con la Cna. "Dal primo gennaio quasi quattromila aziende hanno chiuso – spiega Sandra Pinzi (foto), presidentessa maceratese di Cna Comunicazione – a fronte di poco più di duemila nuove partite Iva. Così abbiamo deciso di mettere a disposizione la nostra professionalità per le aziende". L’idea è di organizzare incontri gratuiti con gli esperti comunicatori aderenti alla Confederazione: "Ci mettiamo a disposizione – prosegue Pinzi – per migliorare la comunicazione d’impresa e dare consigli su cosa fare ma, soprattutto, cosa non fare sui canali social aziendali e personali". Saranno docenti Daniela Zepponi, Barbara Trasatti, Simona Pagano, Daniele Abitante, Alessandro Gentili e Giuseppe Di Paola. Gli incontri saranno sei. Si parte sabato 14 gennaio a Macerata per concludere il 26 a Cingoli. Calendario completo su www.mc.cna.it.