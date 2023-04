Comunità alloggio: la giunta riacquista la proprietà dei locali

Il Comune di Tolentino sta procedendo alla riacquisizione del possesso del fabbricato destinato a "comunità alloggio per anziani" in via Paolo Giacconi. Era stato dato in comodato d’uso gratuito all’Asp (Azienda servizi alla persona) Civica Assistenza Tolentino. Si tratta di cinque alloggi dotati di cucina, camera da letto e bagno, oltre a locali ad uso comune, per l’ospitalità di massimo sei utenti; è un servizio autogestito dagli utenti, ai quali è comunque garantita assistenza al bisogno. "In questo ultimo periodo – spiegano dal Comune - si è reso necessario riacquisire il possesso dello stabile destinato a comunità alloggio di via Giacconi per far fronte alle esigenze dei servizi sociali e liberare l’Asp dalla gestione della struttura, che crea difficoltà al rilascio delle autorizzazioni regionali perché non più rispondente ai requisiti richiesti. Sarà mantenuto l’attuale importo della retta".