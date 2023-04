’Comunità Condivisa’ per Ferranti "Puntiamo al dialogo tra cittadini"

Gli abitanti di San Ginesio domenica 14 e lunedì 15 maggio sono chiamati al voto per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. La sfida è tra il sindaco uscente Giuliano Ciabocco e Nicola Ferranti. La lista civica "San Ginesio Comunità Condivisa – Nicola Ferranti Sindaco" è formata da: Loredana Nardi (38 anni, impiegata), Francesco Maria Compagnucci (40 anni, imprenditore), Marco Scagnetti (31 anni, infermiere), Ester Merelli (68 anni, pensionata), Moreno Fortunati (70 anni, pensionato), Greta Gatti (35 anni, operaia), Gabriella Sclavi (56 anni, insegnante), Daniele Francia (35 anni, operaio) e Alessia Bracci (31 anni, impiegata). "Siamo un gruppo di giovani e meno giovani, cittadini di San Ginesio, che ha a cuore questo borgo – spiega la squadra –. San Ginesio custodisce storie, radici, progetti, voglia di restare. Vogliamo far sì che questa voglia di restare si trasformi anche in voglia di essere. Voglia di essere punto di incontro e di dialogo, voglia di condividere insieme, di ascoltare chiunque abbia qualcosa da dire, di prenderci cura di quello che c’è e di chi c’è, come dovrebbe fare ogni comunità. Ecco allora l’idea di ’Comunità Condivisa’, movimento nato proprio per dialogare tra cittadini, ascoltandoci a vicenda su temi che ci stanno a cuore".