Comunità energetica. Via alle domande

Nasce la prima comunità energetica a Montecassiano. L’amministrazione, infatti, ha intrapreso un percorso per la costituzione di una comunità energetica coinvolgendo la cittadinanza in una serie d’incontri e che proseguirà con l’obiettivo di portare il borgo a essere un Comune sempre più vicino a zero emissioni. "Sin da subito si è colto il vero spirito della proposta: fare "comunità" anche sotto il profilo energetico tra Amministrazione, privati, aziende, associazioni ed esercizi commerciali - spiegano dall’amministrazione -. Si tratta di un’importante opportunità che prevede la costituzione di una associazione, con proprio statuto, composta da cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali, piccole e medie imprese che possono dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, principalmente impianti fotovoltaici. Questa è una grande occasione che può essere colta anche da quei cittadini che non possono installare impianti fotovoltaici sui tetti delle proprie case perché residenti in aree con vincolo paesaggistico". Per la realizzazione del progetto è fondamentale conoscere il numero dei potenziali aderenti che oggi, manifestando il proprio interesse non vincolante, permetteranno al Comune di valutarne la fattibilità. Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate, secondo le modalità contenute nell’avviso, e in conformità al modello di domanda reperibili al link www.comune.montecassiano.mc.it/avvisi-cms/comunita-energetica-presentazione-manifestazione-dinteresse.