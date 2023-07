Comunità energetiche e fondi In arrivo ben 17 milioni di euro

La transizione energetica vola rapida a Treia che ha ottenuto un finanziamento da ben 17 milioni di euro per le comunità energetiche. È stato approvato in cabina di regia sisma l’ordinanza che finanzia le Comunità energetiche rinnovabili: il progetto presentato da Matelica, Apiro, Treia e Esanatoglia insieme ad altri cinque Comuni fermani vale 17 milioni ed è arrivato primo nella graduatoria. I Comuni sotto a 5mila abitanti potranno ottenere un finanziamento a fondo perduto fino al 70 per cento dell’investimento mentre i Comuni sopra 5mila abitanti potranno arrivare al 50 per cento. "Come previsto – spiega il sindaco Franco Capponi – potremmo chiedere a società private del settore dell’energia di entrare in un partenariato pubblico-privato cofinanziando la parte mancante. Si tratta comunque di un grande successo. Un grazie particolare ai tecnici comunali che hanno lavorato al progetto e alla struttura dell’avvocato Santaroni che ha seguito il tutto". La Comunità energetica rinnovabile è, in sostanza, un’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali o piccole e medie imprese che decidono di riunirsi per dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, ottenendo, oltre che benefici ambientali e sociali, anche benefici economici derivanti dagli incentivi economici previsti dalla legge per l’energia condivisa. Con il decreto legge Milleproroghe, poi convertito in legge nel 2020 sono state introdotte le definizioni di Autoconsumo Collettivo e di Comunità energetiche rinnovabili e ha definito le modalità per poterle realizzare. È stato però necessario attendere il 22 dicembre 2020 per avere le regole tecniche e il portale per presentare le richieste, pubblicati dal Gestore dei Servizi Energetici.

Gaia Gennaretti