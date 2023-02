Il dolore, e l’abbraccio, di un’intera comunità. Sarnano piange la 19enne Caterina Piergentili, la figlia maggiore del sindaco Luca Piergentili. "Buon viaggio principessa Caterina", è stato il saluto del papà. Da tempo malata, si è spenta all’improvviso, nella notte fra giovedì e ieri, circondata dall’amore della sua famiglia. Lascia il papà, la mamma Elisabetta e le tre sorelle Elena, Lucia e Anna, i nonni, e tante persone che le volevano bene. La camera ardente è stata allestita nella chiesa di Santa Maria in piazza Alta, dove oggi pomeriggio, alle 15, ci sarà il funerale. "I fiori più belli sono le opere di bene", è scritto nel manifesto, in quanto le offerte andranno a sostegno dell’Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporti ammalati Lourdes e santuari internazionali) di Sarnano. Migliaia i messaggi di affetto per Caterina e i suoi cari. "Ciao Caterina, piccolo angelo dagli occhi più belli del mondo", scrive che viveva per lei. "Il cielo ha una stella in più e il paradiso un angelo in più", scrivono i concittadini. "Ciao Caterina, angelo bello", "Un abbraccio forte forte alle sorelline e a voi genitori che con eccezionale amore e cura avete accompagnato il difficile breve cammino in terra di questo angelo", "Uniti nel dolore, un abbraccio a tutta la meravigliosa famiglia", "Un angelo salito in cielo, dove merita di stare, e da dove assisterà chi si è preso cura di lei", "Buon viaggio dolcissima fanciulla... È stato bello conoscerti", "Ti porteremo sempre nel cuore". Per tutti Caterina è stato ed è un angelo. E allo stesso tempo una dolce guerriera. La comunità non trova altre parole di fronte a questo grandissimo dolore, ma ha voluto far sentire la propria vicinanza con la preghiera e con l’affetto alla famiglia Piergentili.

l. g.