Con 1.580 soci, l’Avis festeggia i 70 anni

Un donatore di sangue ogni 26 persone a Civitanova. Sono 1.580 i soci iscritti alla sezione Avis cittadina, con una media annua di circa due donazioni a testa: 2.780 quelle dell’anno appena concluso con il picco raggiunto nel primo trimestre (1.036). La gran parte riguarda il sangue, e per circa un terzo il plasma. Sono atti di grande senso civico e di solidarietà, che consentono agli ospedali di salvare vite in caso di incidenti stradali, interventi chirurgici e terapie per cure ai pazienti.

È questa la carta di identità 2024 dell’Avis cittadina, che con il nuovo anno festeggia il 70° dalla fondazione, un traguardo storico. Dalla sua costituzione, tanta strada e tante attività che l’hanno resa un motivo di orgoglio della città.

Numerose iniziative hanno impegnato nei dodici mesi trascorsi l’associazione, che ha affrontato spese per 22.400 euro, tutte rendicontate all’amministrazione comunale che, davanti alla domanda di contributo pubblico presentata dall’Avis, ha concesso la somma di 4milla euro.

Nel corso del 2024 l’Avis civitanovese ha organizzato l’annuale cerimonia del gemellaggio con il Comune di Esine nel week end pasquale, realizzato i calendari per il 2025, riconosciuto incentivi allo studio a diplomati meritevoli, promosso il concorso Avis nella scuola Paolo Ciarapica e il progetto "Nuovi nati", inoltre alle iniziative del gemellaggio con Esine nel fine settimana dell’Immacolata a dicembre, il gemellaggio con l’Avis di Cagliari nell’ottobre 2024, il Kid Summer Sprint del luglio 2024.

"Abbiamo progetti nuovi e progetti impostati da oltre trenta anni, siamo anche nelle scuole con gli incentivi a favore dei diplomati, con il concorso per gli studenti delle quinte elementari e per quelli delle seconde medie con scolari e studenti chiamati a fare disegni: tra questi, i migliori vengono poi utilizzati per i nostri calendari" spiega la presidentessa Chiara Cesaretti.

La maggioranza dei soci ha tra i 35 e i 50 anni, "ma abbiamo anche molti giovani" spiega. Cesaretti è in carica da quattro anni. A febbraio dovrà essere rinnovato il direttivo, composto da 16 membri. "Faccio appello – dice ancora la presidentessa – ai donatori iscritti a dare la propria disponibilità e a mettersi in gioco in vista del prossimo quadriennio".

L’Avis opera nella nuova sede di via Mandela (telefoni 333.2143900, 0733.813777), un punto di riferimento per chi volesse diventare donatore. Per entrare nel mondo Avis basta compilare un modulo di iscrizione ed effettuare i test medici obbligatori, e in questo caso gratuiti: l’elettrocardiogramma e le analisi del sangue.

