"Con Bravi ci sarà un’aggregazione politica"

di Asterio Tubaldi

Incontro martedì scorso di alcune forze del centro sinistra recanatese, convocate dal sindaco Antonio Bravi, per fare una verifica su quanti siano favorevoli a una sua ricandidatura per il secondo mandato. In attesa che tutte le forze in campo si pronuncino, non solo quelle dell’attuale maggioranza, ma anche altre civiche e il Pd che si erano coalizzate quattro anni fa, intorno alla candidatura del suo avversario politico Graziano Bravi, l’incontro è stato l’occasione per un bilancio dell’attività svolta in questi ultimi anni e del lavoro da fare prima della conclusione del quinquennio amministrativo. Al termine è stato emesso un comunicato in cui si afferma che "attorno alla già ufficialmente annunciata candidatura del sindaco Antonio Bravi si vanno aggregando persone e gruppi che intendono lavorare insieme in vista delle elezioni amministrative della primavera 2024". C’è solo da verificare quante e quali siano ad oggi queste forze che si stanno aggregando. Il grande assente, per ora, rimane l’ex sindaco Francesco Fiordomo che non si è ancora pronunciato, pur facendo parte della maggioranza con una forte pattuglia in consiglio comunale in quanto la sua lista civica, "Vivere Recanati", alle amministrative del 2019 aveva ottenuto da sola più voti del Pd. Molti suoi amici non vedono di buon occhio la presenza proprio del Pd in questa possibile e allargata coalizione perché non dimenticano che il partito è stato nemico di Bravi quattro anni fa mentre ora sembra il suo più fedele alleato: una presenza scomoda sulla quale non si è aperto mai un confronto all’interno dell’attuale maggioranza e questo è stato vissuto come un affronto e un atto di scorrettezza. Senza ignorare che anche all’interno del Pd non tutti sono entusiasti della procedura adottata che sembra essere stata decisa dai soli vertici del partito. Ci si interroga, quindi che intenzioni abbia Fiordomo che non ha partecipato direttamente all’incontro di maggioranza: non si esclude, quindi, neanche l’ipotesi di una terza candidatura in campo, oltre quella di Bravi e del candidato del centrodestra, di cui finora non è trapelato nulla. Nel comunicato, partito dalla casella di posta dello stesso primo cittadino, si afferma inoltre che è condivisa la consapevolezza che serve "l’apporto di tutte le energie della società recanatese, delle associazioni, di singoli cittadini e singole cittadine che sentono di voler condividere un grande sforzo progettuale e programmatico, al quale si intende lavorare nei prossimi mesi". Ma al di là delle tante parole, sembra che la strada da fare sia tanta e che il percorso non sia per nulla facile.