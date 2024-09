Con "Civitas Nova" per riscoprire i fasti del ducato cinquecentesco

"Civitas Nova e il nobile Ducato dei Cesarini": convegno, pièce teatrale e rievocazione con corteo storico in costume d’epoca il 4, 5 e 6 ottobre. La manifestazione – che si prefigge di far conoscere la storia di Civitanova – è stata presentata ieri a palazzo Sforza dall’intero staff, capeggiato da Stefano Cosimi, direttore artistico, Alfredo Sorichetti, direttore musicale, Alvise Manni per la ricerca storica, Paola Cosimi nelle vesti della duchessa Clelia Farnese, Roberto Giannoni, storico, Anna Maria Vecchiarelli, presidentessa Archeo Club, la direttrice dei Teatri Paola Recchi, e Armando Lazzarini del Cda dei Teatri.

Questo il programma messo a punto col supporto di Comune, ministero della cultura e consiglio regionale. Venerdì 4 ottobre in sala consiliare alle 17.30 si terrà il convegno moderato da Cosimi, con relatori Manni, Filiberto Bracalente, Giannoni, Vecchiarelli, Stefano Papetti, sulla storia cinquecentesca della città e dei suoi personaggi. Sabato 5 alle 21.15 al teatro Annibal Caro, in scena il dramma storico "Il Ducato delle dolci colline", con la regia di Andrea Rosati. Sul palco Giorgio Gobbi, Mattia Bartolini, Giovanni Vitelli, Andrea Rosati, Giulio Latini, Emilia Bacaro, Paola Cosimi, Alberto Emili, Paolo Usmiani, Mauro De Luca, Michael Dottori, Francesca Santoni, Alessia Trovellesi, Guglielmo Buzzelli, Diego Rogani, Flavio Rogani, Elia Girotti, Natalia Ciarrocchi all’arpa celtica, Giovanni Vitelli (voce).

Domenica il corteo storico si snoderà dalla Tramvia a piazza della Libertà, per ricordare l’ultima visita nel 1601 di Clelia Farnese, madre del duca Giuliano. In piazza fino alle 18.30 spettacolo circense. A seguire nel teatro Annibal Caro andrà in scena dramma storico "Clelia Farnese", con commento musicale di Sorichetti con il Quintetto Gigli. Il sindaco Fabrizio Ciarapica ha lodato l’impegno profuso da tempo da Cosimi e dalle altre associazioni coinvolte (come Marche all’opera e Sentinelle del mattino) per questa rievocazione, con la quale si vuole dare lustro a Civitanova, che ha avuto come colonne portanti due delle più famose e potenti famiglie di Roma, i Cesarini e i Farnese.

Ennio Ercoli