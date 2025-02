Con Dipende da noi, il professor Mancini presenta il suo libro

Il movimento Dipende da Noi organizza, domani alle 17, la presentazione del libro di Roberto Mancini "Il senso nella vita. Ragioni e prospettive per una conversione di civiltà", pubblicato da Franco Angeli editore. Appuntamento al bar Cerolini a Civitanova Alta. A introdurre l’incontro sarà Fabiola Falappa, docente di ermeneutica filosofica all’Università di Macerata e direttrice artistica del Festival delle Humanities. La presentazione del libro di Mancini, nel quadro di un ciclo di incontri organizzati da Dipende da Noi, affronterà il tema di come ritrovare fiducia e speranza in questo periodo di forte crisi e di inquietudine non solo in Italia, ma nel mondo intero. "Sarà un’occasione – spiega Dipende da Noi – per un dialogo sulle ragioni che meglio ispirano l’esistenza degli esseri umani". Seguirà un’apericena per il finanziamento delle attività del movimento.