Con Federica Caseti Balucani la gioia delle grandi melodie

La voce di Federica Caseti Balucani per rendere omaggio alle donne in occasione dell’8 marzo. L’Azienda dei Teatri di Civitanova, con la collaborazione del Comune e con Isolani Spettacoli, propone venerdì 8 alle 21,15, al teatro Rossini di Civitanova, la prima data di un nuovo progetto in anteprima nazionale, dal titolo Italian Crossover Rhapsody - Morricone e le melodie italiane famose nel mondo. Uno spettacolo che vedrà protagonista sul palco Federica Caseti Balucani, soprano dal timbro inconfondibile, nota per aver riadattato la sua voce alla musica pop ottenendo grandi riconoscimenti di pubblico con le sue reinterpretazioni dei grandi classici italiani e internazionali.

Accompagnata da un quartetto d’archi e una formazione di altri cinque musicisti di eccellenza, Federica Caseti Balucani ripercorrerà le più famose melodie italiane diffuse in tutto il mondo (da Se telefonando a Te, Vorria Vasa’, da Luna Diamante a Il cielo in una stanza e tanto altro ancora), oltre a dedicare un momento al grande maestro Ennio Morricone, con il quale la cantante intraprese un percorso insieme, in alcune rappresentazioni musicali da lui stesso dirette. I musicisti che si esibiranno insieme a lei sono Pierfrancesco Tarantino (batteria), Francesca Morandi (basso), Luca Fraula (pianoforte), Luca Pedroni (chitarra), Sebastiano Sempio (percussioni) e l’Alter Echo Quartet (archi). Biglietti www.ticketone.it e alla biglietteria dei Teatri. Info 0733 812936.