Con Giustozzi il Carnevale di Forlì sarà in versione civitanovese

Nella patria dell’intrattenimento notturno e non, ci si affida ad un civitanovese per far divertire grandi e piccini. Sarà infatti il 38enne Joel Giustozzi il direttore artistico del Carnevale di Forlì che andrà in scena domenica 11 febbraio. Un evento che ogni anno richiama migliaia di persone da tutta la Romagna e che si sviluppa senza carri allegorici, dalle 15 alle 18, lungo la bella piazza Aurelio Saffi. Per l’edizione 2024 gli organizzatori hanno scelto Giustozzi e la sua Spettacoli Eventi, colpiti dalle idee, dalla creatività ma anche dell’efficienza del lavoro del classe 1986 (grandi consensi la scorsa estate per aver curato Borgo Magico a Civitanova Alta). Del resto, parliamo di una figura che vanta già circa 3.000 collaborazioni ad eventi realizzati in ogni parte d’Italia.

Giustozzi, come è arrivata la chiamata di Forlì?

"Sono stato scelto perché in 24 ore avevo l’evento strutturato e gli artisti selezionati, un mix di creatività ed efficienza che li ha stupiti. Mi ha fatto piacere, ha rappresentato un attestato delle mie capacità".

Oltretutto nel decennale della sua attività, giusto?

"Sì, avevo studiato Giurisprudenza ma da sempre ho avuto la passione per l’arte, dalla pittura alle installazioni, body painting, arte erotica, video performance, disegno matita e digitale, graffiti. Iniziai con la produzione di semplici t-shirt, poi sono entrato nel mondo del burlesque, quindi ho dato vita al format Fluo Show e nel periodo della pandemia mi sono buttato nelle cene-spettacolo. Ho una grande curiosità di base, tutto nasce da lì".

In questi dieci anni anche collaborazioni con giganti dell’industria e multinazionali.

"Sì, cito Fondazione Lazzareschi, Cracco, San Patrignano, Mirabilandia, Whirlpool, Audi, Bmw, Volkswagen, Seat."

Paradossale che è più conosciuto fuori che nelle Marche?

"Magari anni fa me ne facevo un problema, oggi no".

A Forlì porterà con lei altri artisti del nostro territorio?

"Sì, in totale saranno 41 i performer, 25 dei quali marchigiani. Altri 13 corregionali fanno parte del mio staff che è di 25 unità. Per il Carnevale ci saranno 4 attrazioni itineranti sui trampoli e a terra con personaggi dei cartoni, fiabe, supereroi, robot luminosi più 8 attrazioni fisse con artisti di strada".

Andrea Scoppa