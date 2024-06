"Con gli studenti rinasce il centro"

Un "campus diffuso" per rivitalizzare con gli studenti il centro storico di Camerino, disabitato dopo il sisma. È il progetto presentato ieri in piazza Umberto I. L’Università di Camerino, capofila di questo progetto, punta a mettere a disposizione dai 300 ai 500 alloggi, sistemando gli edifici danneggiati con un finanziamento ministeriale, e garantendo ai proprietari dodici anni di affitto. L’Erdis vuole essere parte di questa iniziativa, assicurando la convenzione con l’ente per il 30 per cento dei posti letto, per i primi tre anni.

Alla presentazione ieri mattina hanno preso parte il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, Gianluca Pasqui, vice presidente del consiglio regionale, il sindaco Roberto Lucarelli, Graziano Leoni e Andrea Braschi, rispettivamente rettore e direttore generale di Unicam, Manuela Manenti, commissario straordinario per gli alloggi universitari e Andrea Spaterna, vice presidente dell’Erdis.

"L’idea è nata circa un anno fa – ha esordito il rettore Leoni –, per provare a rivitalizzare il centro con il recupero di spazi privati da dare agli studenti, facilitando la ricostruzione della città". "Sarà più facile per i proprietari – ha spiegato Castelli – poter avere l’abitazione ricostruita e già con una funzione assicurata, scongiurando che la casa rimanga disabitata". "Ho trovato una città distrutta rispetto al sisma del 1997 – ha detto commossa Manenti, in rappresentanza del ministro dell’università Bernini –. Sono commissario delegato per la costruzione di 60mila alloggi, con un fondo di un miliardo e 800milioni. Il bando, che parla proprio di campus diffuso, è una misura straordinaria che serve all’Italia per calmierare gli affitti degli universitari. Camerino è il primo Comune che concretamente sta adottando questa misura. È una città che è stata un’eccellenza nello studio, ma soprattutto lo è nell’accoglienza degli studenti". "Iniziativa molto importante che ha una duplice finalità – ha aggiunto Acquaroli –, dare una risposta agli studenti ma anche rigenerare il borgo. Il progetto “Campus diffuso” sarà un acceleratore per riportare vita all’interno del centro e servirà a ricostruire la normalità, importante per l’intera comunità".

È intervenuto anche il sindaco Lucarelli: "La maggior parte delle abitazioni prima del sisma erano occupate dagli studenti. In questo modo ci sarà domanda ma anche offerta, è un ciclo economico e sociale che unisce cittadini-studenti e commercianti. Noi ci candidiamo insieme, partecipiamo insieme a un bando del ministero per accedere ai fondi Pnrr. Intorno a metà luglio presenteremo il piano strategico di ricostruzione, ci saranno le destinazioni d’uso degli edifici e il recupero delle aree".

L’idea del campus diffuso è nata dal direttore Unicam Andrea Braschi: "La prossima settimana sul nostro sito ci sarà un form su come fare: i proprietari degli immobili dovranno registrare le planimetrie e i dati. I clienti ideali? Chi ha edifici cielo terra. Dovrebbero avere almeno una ventina di posti, potrebbero essere anche strutture adiacenti. Grazie ai finanziamenti del Miur, sarà offerta ai proprietari una somma di circa 200 euro al mese a posto letto per 12 anni. Lo sportello sarà aperto finché ci sarà disponibilità finanziaria. Entro metà 2026 dovremo però consegnare gli alloggi per avere la conferma di finanziamento; la speranza è che questo periodo possa essere allungato. Ci siamo dati l’obiettivo di 300 posti letto, fino a un massimo di 500 considerando più tempo a disposizione".